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Ersun Yanal tekrar Fenerbahçe'de
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Spor - - Editör: Özge KESİCİ

Ersun Yanal tekrar Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi başlıyor! Sarı-lacivertli takım, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medtada yaptığı paylaşımda '' Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin'' paylaşımında bulunuldu.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.

Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."

 

 

 

 


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