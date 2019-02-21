Ersun Yanal: Oldukça iyi oynadık

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Zenit'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa defterini kapattı. Teknik direktör Ersun Yanal maç sonunda yaptığı açıklamasında iyi tarafın kendilerinin olduğunu ve bu mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Ersun Yanal, iyi oynadıkları bir maçta elendikleri için çok üzgün olduklarını dile getirerek sarı lacivertli taraftarlardan da özür diledi.

Artık Lige Dönmeliyiz

Ersun Yanal, "Maça oldukça iyi başladık. Bir ara %60 oranında topa bile sahip olduk. O anlar maçı koparabilecek fırsatları bile yakaladık ama olmadı. Zenit'ten daha iyi mücadele ettik. Onlar bile bunun farkında. Ancak bir oyuncumuzun bir an önce ligde adapte olması gerekiyor. Artık Avrupa defterini kapattık. Ligde kalmak adına savaşmamız gerekiyor." dedi.