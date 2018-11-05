Ersun Yanal kimdir Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı mı?

Ersun Yanal yeniden Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Teknik direktör arayışlarının devam ettiği Fenerbahçe'de tercübeli teknik adam Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığı iddia ediliyor. Peki Ersun Yanal ile Fenerbahçe anlaşma sağladı mı? Yönetimden ve Ersun Yanal'dan açıklama geldi.

Ersun Yanal iddiaları üzerine açıklamada bulunan sarı-lacivertli yönetim, Yanal ile anlaştıkları iddialarını kesin bir dille yalandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Kulübü: "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ERSUN YANAL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

TRT SPOR'da canlı yayınına bağlanan Ersun Yanal, ''Bana Fenerbahçe'den bir teklif yok. Hiç bir yönetici de beni bu konu için aramadı. Haberler tamamen asılsızdır'' diye konuştu.

ERSUN YANAL KİMDİR KARİYERİ

Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya geldi.

3 yaşındayken ailesiyle birlikte Sarayköy'e yerleşen Ersun Yanal, ortaokuldaki eğitimini tamamladıktan sonra 1974 senesinde Denizli Endüstri Meslek Lisesi'nin Elektrik Bölümü'nde okumaya başladı.

Lise mezuniyetinin ardından Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okumaya başlayan Yanal, burada 'Spor Yönetimi' üzerine eğitim gördü.

Bir dönem amatör kulüplerde futbol oyanayan Yanal, Sarayköyspor, Nazillispor ve Aydınspor gibi takımlarda top koşturdu.

Teknik direktörlük kariyerine ise 1990 senesinde, o dönem 3. ligde oynayan Sarayköyspor'da başladı.

Kariyerindeki dönüm noktası ise 1996 senesinde Denizlispor teknik direktörlüğüne gelişi oldu.

Profesyonel teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar sırasıyla;

1996 : Denizlispor

1997-98: Yeni Salihlispor

1998-00: Denizlispor

2000-02: MKE Ankaragücü

2002-04: Gençlerbirliği- 2003 ve 2004 senelerinde olmak üzere Türkiye Kupası İkinciliği

2004-05: Türkiye

2005-07: Manisaspor

2007-09: Trabzonspor

2012-13: Eskişehirspor

2013-14: Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu

2014-15: Trabzonspor

2016- 17: Trabzonspor