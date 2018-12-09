Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Teknik Direktör Ersun Yanal'a yöneltilen bu soruda cevaben şu şekilde açıklama yaptı. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" dedi.

Atlas Sağlık Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen '3'üncü Atlas Geleceği Konuşuyor' etkinliğine katılıp 'Sporda gelecek nasıl olacak' konulu konuşma yapan teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığını söyledi.

Yanal, "Evet, Fenerbahçe yöneticileriyle görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuyla diğer konular teferruattır. Bu nedenle aradaki teferruatlar halledilmeyecek meseleler değil. Herkesin kendisine göre takvimi var. Biz saygı göstermek zorundayız. Toplantıda Fenerbahçe'yi konuştuk. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde diğer her şey de teferruattır. Ancak süre veremem. Zaman ne gösterecek göreceğiz" dedi.