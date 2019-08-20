Ersun Yanal'dan Alper Potuk'a destek

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 5-0 kazandıkları sezonun ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Yanal, Volkan Demirel ile ilgili "Volkan Demirel konusunu başkan ve yönetim ile paylaştık. Bu bizim içerideki konumuz, bunu konuşma yeri burası değil. Volkan çok önemli bir oyuncuydu. Asla kenara atılacak şahsiyet değil. Kısa süre içerisinde net açıklama yapılır" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, yıllık ücretinde yüzde 40 indirime giden futbolcusu Alper Potuk'la ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Taraftarımız, omuz omuza şampiyonluğa gitmemizdeki en büyük güçtür. Takımını seven bir grupla çalışıyoruz. Bunlardan biri de Alper Potuk. İnanılmaz bir fedakarlıkla bu kulüpten ayrılmak istemediğini söyledi. Futbol tarihinde görülmemiş bir fedakarlıkla kalmak istedi. Biz bunu ona teklif etmedik, kendisi istedi. Bu bizim için oldukça mutluluk vericiydi. Taraftarımızın ciddi şekilde destek ve şefkatine ihtiyacımız var. 12. adamın desteğiyle yürüdüğümüz hedefe daha hızlı koşacağız."