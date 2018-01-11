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Ermeniler Trump'a 'soykırım' yasası için baskı yapacak
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ermeniler Trump'a 'soykırım' yasası için baskı yapacak

ABD’de İsrail lobisiyle birlikte güçlü bir konumda olan Ermeni lobisi bugün harekete geçti. ABD siyasi kulislerinde büyük bir etkisi olan ANCA, 2018 planlarının açıkladı. Örgüt; Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunarak ABD Başkanı Trump’a saçma çağrılarda bulundu.

ABD'de İsrail lobisiyle birlikte güçlü bir konumda olan Ermeni lobisi bugün harekete geçti.

2018'DE EYLEM YAPACAKLAR

 ABD siyasi kulislerinde büyük bir etkisi olan ANCA, 2018 planlarının açıkladı.

Örgüt; Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunarak ABD Başkanı Trump'a saçma çağrılarda bulundu.

SOYKIRIM İDDİASINDA YOĞUNLAŞACAKLAR

ABD yönetiminin yıllardır ‘Büyük felaket' diyerek hem Ankara hem de Erivan arasında bir denge kurmaya çalıştığı sözde Ermeni soykırımı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

ABD siyaset sahnesinin önde gelen kuruluşlarından ve Ermeni lobisinin aktörlerinden ANCA( Amerika Ermeni Ulusal Kongresi) 2018 yılında yine Türkiye karşıtı bir tutum güdecek.

ANMALARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKACAK

 

Yayınlanan 50 dakikalık bir videoda ANCA'nın Yönetici Direktörü Aram Hamparian, Türkiye'ye karşı ABD'li siyasetçilerin nasıl kandırabileceklerini anlattı.

Videoda Aram Hamparian, “ABD hükümeti Türkiye'nin Amerikalıların sözde Ermeni Soykırımı anmalarını veto etmesinin üstesinden gelmeli.

ABD Başkanı Trump, yabancı ülkelerin ABD üzerindeki etkisini reddediyor ve kendisi 24 Nisan'da Türkiye'nin sessiz kalma kuralını rafa kaldırmalıdır” diyerek adeta saçmaladı.


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