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Erkenci Kuş 51. bölüm ile final mi yapıyor?
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Erkenci Kuş 51. bölüm ile final mi yapıyor?

Erkenci Kuş dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Erkenci Kuş dizisi 51. bölümü ile final yapmaya hazırlanıyor. Erkenci Kuş bitiyor mu final mi yapıyor?

Erkenci Kuş dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Erkenci Kuş dizisi 51. bölümü ile final yapmaya hazırlanıyor. Erkenci Kuş bitiyor mu final mi yapıyor?

Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un yapımcısından final ile ilgili beklenen açıklama geldi. İlk bölümü 26 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin bu hafta 51. son bölümü ile final yapacağı ifade edildi.

ERKENCİ KUŞ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş'un 49. bölüm fragmanında 'Son 3 Bölüm' olarak duyuruldu. Buna göre, dizi 6 Ağustos'ta yayınlanacak 51. bölümüyle sevenlerine veda edecek.

ERKENCİ KUŞ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Erkenci Kuş'un yapımcılarından Faruk Turgut, dizinin sevenlerine haberi şu tweet ile duyurdu:

"Erkenci Kuş'un 51.bölümde final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bölüm olup, 52 bölüm Kurban Bayramı'na denk geldiği için kanalımız Star TV ile konuşup 51. bölüm final olmasına karar verilmiştir.''


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