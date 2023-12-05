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Erken menopoz belirtileri nasıl belli olur
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Sağlık - - Editör: Mine KARACA

Erken menopoz belirtileri nasıl belli olur

Erken menopoz, genellikle 40 yaşından önce gerçekleşen menopozdur ve genellikle 51 yaşında ortaya çıkan tipik menopoz yaşından önemli ölçüde daha erken oluşur.

Erken menopoz belirtileri genellikle tipik menopoz belirtilerine benzer olabilir, ancak yaşamın daha erken bir döneminde ortaya çıkabilir. Belirtiler arasında şunlar yer alabilir:

Adet Düzensizlikleri: Adet döngüsünde belirgin değişiklikler, düzensizlikler veya adet kanamasının azalması veya artması gibi durumlar erken menopozun belirtisi olabilir.

Sıcak Basması ve Terleme: Ani sıcak basmaları, gece terlemeleri ve terleme atakları sıkça görülen belirtilerdir.

Cilt ve Saç Değişiklikleri: Ciltte kuruluk, kaşıntı, ince çizgilerin artması gibi değişiklikler, saçlarda incelme, kırılma veya dökülme gibi durumlar olabilir.

Uyku Sorunları: Uykusuzluk, uykuya dalamama veya gece uyanma gibi uyku sorunları erken menopozun bir belirtisi olabilir.

Ruhsal Durum Değişiklikleri: Ruhsal olarak yaşanan ani duygusal dalgalanmalar, irritabilite, kaygı veya depresyon gibi durumlar görülebilir.

Vajinal Değişiklikler: Vajinal kuruluk, ilişki sırasında ağrı veya rahatsızlık hissi gibi vajinal değişiklikler yaşanabilir.

Cinsel İstekte Azalma: Libido düşüklüğü veya cinsel istekte azalma da erken menopozun bir belirtisi olabilir.

Erken menopoz belirtileri genellikle kişiden kişiye değişebilir ve bazı belirtiler diğerlerinden daha belirgin olabilir. Eğer erken menopoz belirtilerinden şüpheleniyorsanız veya endişeleriniz varsa, bir sağlık uzmanı veya jinekolog ile görüşmeniz önemlidir. Uzman, semptomları değerlendirerek size uygun tedavi veya destek yöntemleri hakkında bilgi verebilir.

 

 


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