Erken erkenlikte erken teşhis çok önemli

Özellikle kız çocukları olan ailelerin, kızlarının erken meme gelişimi ile kaygılandıklarını belirten uzmanlar, kaygının ikinci noktasının erken adet kanaması olasılığı ve kanama ile beraber büyümenin duracağı düşüncesi olduğunu işaret ediyor.

Yaşıtlarından önce regli olan çocukların strese gireceği ve sıkıntıların da kaygıyı destekleyeceğini ifade eden uzmanlar, küçük yaşta başlayan gerçek erken ergenliğin bu risklerin tamamını taşıdığı üzerinde duruyor.

Ebeveynler tarafından fark edilen bu durumun uzmanlar tarafından teşhisinin erkenden yapılmasının tedavide sizi bir adım öne geçireceğini hatırlatmamız gerekiyor. Erken teşhis edilmez ve tedavi edilmezse küçük yaşlarda başlayan erken ergenlik büyüme plaklarının erken kapanmasına ve erişkinlik boyunun kısa kalmasına neden oluyor. Fakat ergenlik belirtilerinin erken başlaması her zaman tedavi gerektirmez; ergenliğin kendi doğal seyrinde izlenmesinin daha uygun olacağı durumlar da vardır. Dolayısıyla, tedavi gerektiren ve gerektirmeyen erken ergenlik süreçlerinin birbirinden ayırt edilmesi ve gereksiz tedavilerden kaçınılması da bir o kadar önemlidir.

Ergenlikte büyüme giderek hızlanır

Kızlarda ve erkeklerde iç ve dış üreme organları (yumurtalıklar, rahim, vajina, penis) birincil cinsiyet özellikleridir. Bu organların büyüyerek erişkin boyutlarına ulaşmasının yanı sıra kıllanma ve meme büyümesi gibi fiziksel değişimler ise ikincil cinsiyet özelliklerini oluşturur. Ergenlik dönemi ikincil cinsiyet özelliklerinin ve üreme kapasitesinin kazanıldığı çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresidir. En sık gözlenen ilk belirti kızlarda meme büyümesi ve erkeklerde testis büyümesidir. Ancak aileler testis büyümesini fark edemeyebilir ve ilk dikkat çeken bulgu penis kökünde kıllanma olabilir. Kızlarda da genital bölgede kıllanma bazen ilk ergenlik belirtisi olabilir.