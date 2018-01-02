Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Erken erkenlikte erken teşhis çok önemli
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Erken erkenlikte erken teşhis çok önemli

Ebeveynlerin günümüzde çocuklarının gelişim sürecini takip ederken en fazla endişelendikleri konuların başında erken ergenliğin geldiğini ifade eden uzmanlar, erken ergenlik ile ilgili olarak bizlerle bilinmesi gereken tüm noktaları paylaştı.

Özellikle kız çocukları olan ailelerin, kızlarının erken meme gelişimi ile kaygılandıklarını belirten uzmanlar, kaygının ikinci noktasının erken adet kanaması olasılığı ve kanama ile beraber büyümenin duracağı düşüncesi olduğunu işaret ediyor.

Yaşıtlarından önce regli olan çocukların strese gireceği ve sıkıntıların da kaygıyı destekleyeceğini ifade eden uzmanlar, küçük yaşta başlayan gerçek erken ergenliğin bu risklerin tamamını taşıdığı üzerinde duruyor.

Ebeveynler tarafından fark edilen bu durumun uzmanlar tarafından teşhisinin erkenden yapılmasının tedavide sizi bir adım öne geçireceğini hatırlatmamız gerekiyor. Erken teşhis edilmez ve tedavi edilmezse küçük yaşlarda başlayan erken ergenlik büyüme plaklarının erken kapanmasına ve erişkinlik boyunun kısa kalmasına neden oluyor. Fakat ergenlik belirtilerinin erken başlaması her zaman tedavi gerektirmez; ergenliğin kendi doğal seyrinde izlenmesinin daha uygun olacağı durumlar da vardır. Dolayısıyla, tedavi gerektiren ve gerektirmeyen erken ergenlik süreçlerinin birbirinden ayırt edilmesi ve gereksiz tedavilerden kaçınılması da bir o kadar önemlidir.

Ergenlikte büyüme giderek hızlanır

Kızlarda ve erkeklerde iç ve dış üreme organları (yumurtalıklar, rahim, vajina, penis) birincil cinsiyet özellikleridir. Bu organların büyüyerek erişkin boyutlarına ulaşmasının yanı sıra kıllanma ve meme büyümesi gibi fiziksel değişimler ise ikincil cinsiyet özelliklerini oluşturur. Ergenlik dönemi ikincil cinsiyet özelliklerinin ve üreme kapasitesinin kazanıldığı çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresidir. En sık gözlenen ilk belirti kızlarda meme büyümesi ve erkeklerde testis büyümesidir. Ancak aileler testis büyümesini fark edemeyebilir ve ilk dikkat çeken bulgu penis kökünde kıllanma olabilir. Kızlarda da genital bölgede kıllanma bazen ilk ergenlik belirtisi olabilir. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Reflü hastaları diş sağlıklarına daha çok dikkat etmeli
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Kahve tüketimi ile hastalıklar arasında bağ var mı?
Donma vakalarında nasıl bir yol izlenmeli?
Erken erkenlikte erken teşhis çok önemli
Evinizde 7 bin farklı türde 100 milyonu aşkın bakteri yaşıyor
Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
İran'da çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor
-
Çok Okunanlar
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Ambargo delme davasında karar çıkmadı
Ambargo delme davasında karar çıkmadı
Türkiye 170 ülkeye 21 milyar dolar yardım yaptı
Türkiye 170 ülkeye 21 milyar dolar yardım yaptı
Dursun Özbek'ten Fatih Terim iddialarına kaçamak yanıt
Dursun Özbek'ten Fatih Terim iddialarına kaçamak yanıt
Ucuz estetik operasyonlar körlüğe götürüyo
Ucuz estetik operasyonlar körlüğe götürüyo
Yavuz Yılmaz'ın intiharına neden olan Temproral Lob Epilepsisi nasıl bir hastalık
Yavuz Yılmaz'ın intiharına neden olan Temproral Lob Epilepsisi nasıl bir hastalık
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Son Haberler
Reflü hastaları diş sağlıklarına daha çok dikkat etmeli
Reflü hastaları diş sağlıklarına daha çok dikkat etmeli
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Kahve tüketimi ile hastalıklar arasında bağ var mı?
Kahve tüketimi ile hastalıklar arasında bağ var mı?
Donma vakalarında nasıl bir yol izlenmeli?
Donma vakalarında nasıl bir yol izlenmeli?
Erken erkenlikte erken teşhis çok önemli
Erken erkenlikte erken teşhis çok önemli
Evinizde 7 bin farklı türde 100 milyonu aşkın bakteri yaşıyor
Evinizde 7 bin farklı türde 100 milyonu aşkın bakteri yaşıyor
Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
İran'da çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor
İran'da çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor
Galatasaray'a Ndiaye piyangosu
Galatasaray'a Ndiaye piyangosu
Cinnet getiren doktor, 3 polisi yaraladı
Cinnet getiren doktor, 3 polisi yaraladı
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık