Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Ergenler arasında yayılan Ortoreksiya nevroza hastalığına dikkat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
- - Editör: Merve Ece İNAN

Ergenler arasında yayılan Ortoreksiya nevroza hastalığına dikkat

Son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız ortoreksiya nevrozayı bu haberimizde sizlere tam anlamıyla anlatmak istedik.

Kısaca sağlıklı beslenme takıntısı olarak tanımlanabilecek olan Ortoreksiya nevrozanın, sağlıklı beslenmek için ekstra özen göstermenin ötesine geçtiğinin altını çizmekte fayda var. Çünkü uzmanlar yaşam kalitesini arttıran bir beslenmeye özen gösterme durumunun ötesinde Ortoreksiya nevrozanın tehlikeli bir durum olduğunu vurguluyor.

Aslında ilk kez 1996 yılında Dr. Steven Bratman tarafından kullanılan bu terim, saplantılı bir beslenme hareketi olarak özetlenebilir. Ortoreksiya nevroza her ne kadar sağlıklı yeme hareketi olarak tanımlansa da sağlıklı bir alışkanlık olarak başlayan bu durum zaman içinde obsesif bir takıntı haline dönüşür ve tehlikeli bir psikolojik problem haline gelen ortoreksiya nevroza ortaya çıkar. Bu durumda diyet yapılırken sağlıksız kısıtlamalar söz konusu olur.

Diyet programlarının, alerjilerin, vejeteryan veya vegan beslenme çeşitlerinin Ortoreksiya nevroza ile herhangi bir bağlantısı olmadığını hatırlatan uzmanlar, aşırı saplantılı bu durumun son yıllarda daha fazla gözlemlenmeye başlandığını belirtiyor.

Ortoreksiyaya uygun beslenen kişiler sağlıklı olmak isterken aslında yanlış beslenerek sağlıksız hale düştüklerini dile getiren uzmanlar, söz konusu beslenme düzeni sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının da hiçte az olmadığını vurguluyor.

Anoreksiya nervosa ile Ortoreksiya nevrozanın birbiriyle bağlantısı bulunduğunu hatırlatan uzmanlar, iki hastalıkta da vücudun kilosunun ve şeklinin kontrol altına alınma isteği bulunduğunun altını çiziyor. Ancak temel fark, anoreksiya da ağırlık odaklanması söz konusuyken Ortoreksiya nevroza da hasta gıda kalitesini sabit tutmaya devam eder. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Akşener’den Bahçeli’ye : Ne yapacağımıza kendimiz karar veririz!
Verem Yeşil Çam filmlerimde bıraktığımız bir hastalık değil!
Ergenler arasında yayılan Ortoreksiya nevroza hastalığına dikkat
İlber Ortaylı: Türk çocuğu yetiştirme tarzımız ahmakça
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!
Astım hastaları spor yapabilir!
Sömestr Tatilinde çocuklarınızı korumak sizin elinizde
Gülten Akın’ın şiirleri ilk kez seslendirilecek
-
Çok Okunanlar
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Son Haberler
Akşener’den Bahçeli’ye : Ne yapacağımıza kendimiz karar veririz!
Akşener’den Bahçeli’ye : Ne yapacağımıza kendimiz karar veririz!
Verem Yeşil Çam filmlerimde bıraktığımız bir hastalık değil!
Verem Yeşil Çam filmlerimde bıraktığımız bir hastalık değil!
Ergenler arasında yayılan Ortoreksiya nevroza hastalığına dikkat
Ergenler arasında yayılan Ortoreksiya nevroza hastalığına dikkat
İlber Ortaylı: Türk çocuğu yetiştirme tarzımız ahmakça
İlber Ortaylı: Türk çocuğu yetiştirme tarzımız ahmakça
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!
Bu noktalara dikkat etmezseniz implantlarınız en fazla 3 sene dayanır!
Astım hastaları spor yapabilir!
Astım hastaları spor yapabilir!
Sömestr Tatilinde çocuklarınızı korumak sizin elinizde
Sömestr Tatilinde çocuklarınızı korumak sizin elinizde
Gülten Akın’ın şiirleri ilk kez seslendirilecek
Gülten Akın’ın şiirleri ilk kez seslendirilecek
Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart
Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart
Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması
Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması
Bahçeli, 2019 seçimlerinde yokum dedi
Bahçeli, 2019 seçimlerinde yokum dedi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık