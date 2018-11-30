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Ergenekon Davası 9 yıl sonra resmen çöktü
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Ergenekon Davası 9 yıl sonra resmen çöktü

235 sanıkla yeniden görülmesine karar verilen Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı. 2009 yılında ilk duruşması yapılan Ergenekon davasında, 'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kanıtlanamadığı' belirtildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon Davası'nda önemli bir gelişme yaşandı. 235 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık makamı, "Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kanıtlanamadığına" karar verdi.

'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kanıtlanamadığını belirtti. Savcı, 26 sanık hakkında ceza istedi. Sanıklardan Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.

 

 


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