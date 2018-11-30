Ergenekon Davası 9 yıl sonra resmen çöktü

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon Davası'nda önemli bir gelişme yaşandı. 235 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık makamı, "Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kanıtlanamadığına" karar verdi.
'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kanıtlanamadığını belirtti. Savcı, 26 sanık hakkında ceza istedi. Sanıklardan Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.