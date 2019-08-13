25 Ekim 2019 tarihinde vizyona girmesi beklenen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde, şehit edilen Eren Bülbül unutulmadı.

Müslüm filmiyle büyük başarı elden eden ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun 25 Ekim'de vizyonda girecek olan milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan yeni filminde Eren Bülbül detayı duygulandırdı.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin özel sahnesinde, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anıldı. 1986'DA Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilişini anlatan sahnede; uçağın güvenliğini sağlayan F4 Efeler filosunun komutanından bir anons duyuluyor. Uçakta bulunan Süleymanoğlu'na seslenen komutan, "Ben Yarbay Eren Bülbül, vatanınıza hoşgeldiniz" diyerek şehidimize selam çakıyor.

Yapımcı Mustafa Uslu, sosyal medya hesabından Ekim'de sinemaya girecek filminin kahramanı Naim Süleymanoğlu'nun bayram mesajıyla takipçilerinin bayramını kutladı.