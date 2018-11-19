Erdoğan ve Purin dev proje için bir araya geliyor

Türk Akımı projesinin deniz kısmı tamamlandı. Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ulaştırılacak olan doğal gaz boru hattı projesinin deniz hattı aşaması sona erdi. Düzenlenecek olan törende Erdoğan ile Putin bir araya geliyor. Liderlerin gündeminde enerjinin yanı sıra bölgesel sorunlar da olacak.

Türk Akımı projesinin en önemli aşamalarından deniz kısmı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin İstanbul'da düzenlenecek törende bir araya gelecek. Törenin ardından başbaşa görüşmesi beklenen Erdoğan ile Putin'in Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin durumunu da masaya yatırması bekleniyor.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ORTAK PAYDA

İki lider, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek Türk Akımı boru hattının deniz kısmının tamamlanması nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi'ndeki yapılacak programa katılacak.

Törenin ardından başbaşa görüşme yapacak olan Erdoğan ile Putin'in ana gündem maddesini Suriye'deki son gelişmeler oluşturacak. İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğü bağlamında önümüzdeki dönemde Türkiye-Rusya ve İran'ın atacağı adımları, İdlib ve Menbiç'teki gelişmeleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonun detaylarını, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen ortak mücadeleyi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını ve bölgesel meseleleri detaylarıyla ele alacaklar. Erdoğan'ın görüşmede tüm dünyada yankılanan Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki son durumu da paylaşması bekleniyor. İki ülke arasındaki savunma ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bu ülkeden Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması da masada olacak.

AVRUPA DOĞAL GAZA TÜRKİYE ÜZERİNDEN ERİŞECEK

Erdoğan ile Putin, 27 Ekim'de İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesinin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Paris'te düzenlenen anma töreninde görüşmüştü. Erdoğan ile Putin'in pazartesi yapacakları görüşme, bu yıl içindeki altıncı yüz yüze görüşme olması bakımından önem taşıyor. İki liderin ay sonunda Arjantin'de düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Türk Akımı, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 km uzunluğunda iki boru hattından oluşuyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise Avrupa ülkelerine doğalgaz sevk etmesi öngörülüyor. Projenin 2019'da tamamlanarak Türkiye'ye gaz akışının başlaması hedefleniyor.