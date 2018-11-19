Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Erdoğan ve Purin dev proje için bir araya geliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Erdoğan ve Purin dev proje için bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin, tamamlanan Türk Akımı projesinin deniz kısmı için düzenlenecek törende bir araya geliyor.

Türk Akımı projesinin deniz kısmı tamamlandı. Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ulaştırılacak olan doğal gaz boru hattı projesinin deniz hattı aşaması sona erdi. Düzenlenecek olan törende Erdoğan ile Putin bir araya geliyor. Liderlerin gündeminde enerjinin yanı sıra bölgesel sorunlar da olacak.

Türk Akımı projesinin en önemli aşamalarından deniz kısmı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin İstanbul'da düzenlenecek törende bir araya gelecek. Törenin ardından başbaşa görüşmesi beklenen Erdoğan ile Putin'in Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin durumunu da masaya yatırması bekleniyor.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ORTAK PAYDA

İki lider, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek Türk Akımı boru hattının deniz kısmının tamamlanması nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi'ndeki yapılacak programa katılacak.

Törenin ardından başbaşa görüşme yapacak olan Erdoğan ile Putin'in ana gündem maddesini Suriye'deki son gelişmeler oluşturacak. İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğü bağlamında önümüzdeki dönemde Türkiye-Rusya ve İran'ın atacağı adımları, İdlib ve Menbiç'teki gelişmeleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonun detaylarını, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen ortak mücadeleyi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını ve bölgesel meseleleri detaylarıyla ele alacaklar. Erdoğan'ın görüşmede tüm dünyada yankılanan Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki son durumu da paylaşması bekleniyor. İki ülke arasındaki savunma ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bu ülkeden Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması da masada olacak.

AVRUPA DOĞAL GAZA TÜRKİYE ÜZERİNDEN ERİŞECEK

Erdoğan ile Putin, 27 Ekim'de İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesinin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Paris'te düzenlenen anma töreninde görüşmüştü. Erdoğan ile Putin'in pazartesi yapacakları görüşme, bu yıl içindeki altıncı yüz yüze görüşme olması bakımından önem taşıyor. İki liderin ay sonunda Arjantin'de düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde de bir araya gelmesi öngörülüyor. 

Türk Akımı, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 km uzunluğunda iki boru hattından oluşuyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise Avrupa ülkelerine doğalgaz sevk etmesi öngörülüyor. Projenin 2019'da tamamlanarak Türkiye'ye gaz akışının başlaması hedefleniyor. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Denizli'de eğitim uçağı düştü arama kurtarma çalışması başlatıldı
Şenol Güneş Milli Takım'a giderse, Çalımbay yuvaya dönebilir
Erdoğan ve Purin dev proje için bir araya geliyor
FETÖ'nün futbol imamından Emre ve Terim açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan savcılara cinsel istismar genelgesi
Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihleri ve yerleri belli oldu
İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) hangi seferleri durdurdu?
Mustafa Sandal: Bu mu kafa karıştırdı?
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan kritik açıklama
-
Çok Okunanlar
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Denizli'de eğitim uçağı düştü arama kurtarma çalışması başlatıldı
Denizli'de eğitim uçağı düştü arama kurtarma çalışması başlatıldı
Şenol Güneş Milli Takım'a giderse, Çalımbay yuvaya dönebilir
Şenol Güneş Milli Takım'a giderse, Çalımbay yuvaya dönebilir
Erdoğan ve Purin dev proje için bir araya geliyor
Erdoğan ve Purin dev proje için bir araya geliyor
FETÖ'nün futbol imamından Emre ve Terim açıklaması
FETÖ'nün futbol imamından Emre ve Terim açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan savcılara cinsel istismar genelgesi
Adalet Bakanlığı'ndan savcılara cinsel istismar genelgesi
Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihleri ve yerleri belli oldu
Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihleri ve yerleri belli oldu
İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) hangi seferleri durdurdu?
İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) hangi seferleri durdurdu?
Mustafa Sandal: Bu mu kafa karıştırdı?
Mustafa Sandal: Bu mu kafa karıştırdı?
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan kritik açıklama
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan kritik açıklama
Kötü şaka uçağa 4 saat rötar yaptırdı
Kötü şaka uçağa 4 saat rötar yaptırdı
Annesini bıçaklayan genç kadın intihar etti
Annesini bıçaklayan genç kadın intihar etti
Cinayet Zanlısından akıl almaz sözler: Cinayeti büyük bir zevkle yaptım
Cinayet Zanlısından akıl almaz sözler: Cinayeti büyük bir zevkle yaptım

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji