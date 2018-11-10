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Erdoğan: Türkçe ezanı sadece biz anlarız
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Erdoğan: Türkçe ezanı sadece biz anlarız

Beştepe'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe ezan tartışmaları için 'Türkçe ezanı sadece biz anlarız. Arapça ezan evrenseldir.' dedi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda kürsüye çıkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe ezan tartışmaları hakkında net mesajlar verdi. Ezanın Türkçe okunmasının tek parti dönemi uygulaması olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkçe ezanın milletin değerlerine husumet olduğunu söyledi. Hakkari Şemdinli'de meydana gelen patlama hakkında da bilgi veren Erdoğan, 4 askerin şehit olduğunu ve 20 askerin de yaralandığını açıkladı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı'nda konuşan Erdoğan, tek parti dönemi üzerinden CHP'ye yüklendi. "Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı." diyen Erdoğan, "Ülkeyi yönetenler büyük bir maddi külfetin altında ezmekle kalmamış değerler üzerinde kurduğu baskıyla iyice bunaltmıştır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKÇE EZAN TEK PARTİ DÖNEMİNİN UYGULAMASI"

Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden Türkçe ezanın savunulabilmesi, milletin değerlerine yönelik husumetin işaretidir. Ezanın Arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan denince onu sadece biz anlarız. Arapça dendiği zaman bu evrensel olduğunun ifadesidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımıdır. 

HAKKARİ'DEKİ PATLAMA

Hakkari'de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz.

Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz. Kuzey Irak'taki terör yuvalarını birer birer dağıtarak Kandil'i de Sincar'ı da teröristlerin başına yıkma yolunda ilerliyoruz.

"FIRAT'IN DOĞUSUNU ÇOK YAKINDA GÜVENE KAVUŞTURACAĞIZ"

Fırat'ın doğusundaki Suriyeli kardeşlerimizin bölücü terör örgütünün pençesi altında inim inim inlediğinin farkındayız. Çok yakında bu bölgedeki mazlumları da güvene ve huzura kavuşturacağız.

Bize kurulan tuzakları en kısa süredce sahipleri ve piyonların başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz."


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