Erdoğan oldukça duygulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV'de katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anlar yaşayan Erdoğan kendini için hazırlanan videoyu izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV ekranlarında canlı yayınlanan programda kendisi için hazırlanan sürpriz videoyu izlerken oldukça duygulandı.
Erdoğan videonun yayını esnasında zaman zaman duygu dolu anlar yaşarken, videonun sonundaysa NTV ekibine sonsuz teşekkürler etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NTV'deki 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programında Erdoğan duygu dolu anlara gebe kaldı. NTV ekranlarında yayınlanan programın öncesinde Cumhurbaşkanı'nın yaşamından kesitler oldukça büyük ilgi gördü.