Erdoğan o pankartı açan ODTÜ'lü öğrencileri çaya davet etti

ODTÜ'lü öğrencilerin 2018 mezuniyet töreni sırasında açtığı "Tayyipler Alemi" pankartı büyük ses getirmişti. Pankartı açan 4 öğrenci 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tayyipler Alemi" pankartını açan 4 öğrenciyi çaya davet ettiği öğrenildi.

Kamuoyunda uzun süre tartışılan Tayyipler Alemi pankartı açan 4 öğrencinin tutukluluğu, öğrencilerin serbest kalması üzerine son bulmuştu. Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, bugünkü köşesinde tartışma yaratan pankartı açan öğrencilerin Erdoğan tarafından çaya davet edildiğini yazdı.

İşte Talat Atilla'nın köşesinden aktardığı o bölüm:

“İlginç ama hoşuma giden özel bir bilgi aldım.

2018 ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp, sonra serbest bırakılan 4 öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay daveti gitmiş.

Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt gelmesi ayrı bir güzellik...

Açılan pankart ne kadar eleştiri sınırlarını zorluyor, maksadı aşıyorsa, Erdoğan'ın daveti, bir o kadar yerinde ve anlamlı...

Bu küçük davet, toplumsal kutuplaşmayı bitirmek için büyük bir yol açabilir!

Erdoğan, toplumsal mütabakat çerçevesinde Fazıl Say gibi muhalif bazı isimlere de çay daveti yapmayı düşünüyor. Cumhurbaşkanı, kısa süre önce annesi vefat eden Say'a telefonla taziyede de bulunmuştu.”