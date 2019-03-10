Erdoğan minik kızı mitinge davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde gerçekleştirdiği konuşmayı hayranlıkla takip eden minik kız çocuğunu İzmir'deki mitingine davet etti.

Fatma Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingde yaptığı konuşmayı televizyondan izlerken bu esnada videosu çekildikten hemen sonra Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı retweetlendi.

İzmir'e Davet Edildi

Görüntüde, “Recep Tayyip Erdoğan senin neyin?” sorusuna, “Dedem” cevabını veren Fatma Yıldız'ın torunu, “İzmir'i kim alacak?” sorusuna ise, “Recep Tayyip Erdoğan” yanıtını aldı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yanıt hiç gecikmedi. Fatma Yıldız ve torunu İzmir'deki mitinge davet edildi.