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Erdoğan: Milyonlarca aç insanın sorumlusu biziz
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Erdoğan: Milyonlarca aç insanın sorumlusu biziz

İstanbul'da düzenlenen İSEDAK Toplantısı'nda İslam ülkeleri liderlerine seslenen Erdoğan, Yemen ve Suriye'de yaşananları işaret ederek, 'Milyonlarca aç ve açık insan varsa, bunun sorumlusunu farklı yerlerde aramaya gerek yok.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İSEDAK Toplantısı'nda İslam ülkeleri liderlerini ağırladı. Buradaki konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, Ortadoğu'da yaşanan sorunların altını çizdi. Suriye ve Yemen'de yaşanan insani drama dikkat çeken Erdoğan, "Bugün milyonlar aç, açık yaşıyorsa, bunun sorumlusunu farklı yerlerde aramaya gerek yok. Sorumlusu biziz, yani Müslümanlar, sözde Müslümanlar." dedi.

Ortadoğu'daki istikararsızlığı, Birinci Dünya Savaşı sonrası çizilen sınırlara bağlayan Cumhurbaşkanı, ırkçılık ve mezhepçilik sebepli savaşların İslam coğrafyasında barışın sağlanmasındaki en önemli engel olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK Toplantısı'nda flaş açıklamalar yaptı. Erdoğan, Ortadoğu'da yaşanan savaşlar ve krizlerle ilgili uyarılarda bulundu. Erdoğan, bu krizlerin ve savaşların Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan dizayn olduğunu söyleyerek birlik çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"FİLİSTİNLİLER DAVALARINA SAHİP ÇIKTI"

 "Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize gözü ve gönlü bize yönelmiş kardeşlerime en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Filistinliler davalarına sahip çıktıkça kimse Filistin'i yok edemeyecektir. Hiçbir zulüm, hiçbir baskı Filistinlilerin gönlündeki hürriyet ateşini söndürmeye yetmeyecektir."

"PROBLEMLER BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUÇLARIYLA İLİŞKİLİ"

"Bütün savaşlara son vereceği söyleyen, ancak bir çok kanlı savaşa kapı aralayan birinci dünya savaşının gelişmelerini yakından izliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları ile doğrudan ilişkili problemlere çözüm üretebilmemiz sorunun kaynağını iyi analiz etmekle mümkündür. Tarih bizler için olmuş, bitmiş olaylar bütünü değil. Kuvvet, cesaret ile ibret aldığımız bir durumdur. Acı, tatlı her vaka biz Müslümanlar için üzerinde iyi düşünülmesi gereken olaylar silsilesidir. Kendi tarihlerimizi oryantalist olarak ele almak bizi parçalamak isteyenlerin işine yarayacaktır."

"SORUMLULARI FARKLI YERLERDE ARAMAYA GEREK YOK"

"Şu gerçek kendini alenen göstermektedir. 100 sene önce sona erse de savaşın bıraktığı enkaz coğrafyamızdan hala kaldırılamamıştır. Emperyalist heveslerle savaşı Ortadoğu'ya taşıyanlar huzur içinde yaşarken, biz bunun bedelini ödüyoruz. Onlar farklı dayanışmalarla birlikteliklerini perçinlerken biz hala parçalanıp, bölünüyoruz. Filistin'den Suriye'ye Yemen'e kadar yaşanan olayların arkasında büyük savaşın ardından yapılan dizayn vardır. Bugün milyonlar aç, açık yaşıyorsa, bunun sorumlusunu farklı yerlerde aramaya gerek yok. Sorumlusu biziz, yani Müslümanlar, sözde Müslümanlar." 

"1948'i, 2018'in Filistin'i. 1948'in İsrail'i, 2018'in İsrail'i. Tam tersi. Buralara nasıl geldik? Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Batılı ülkeler kendilerini kemiren hastalıklı durumları Ortadoğu'ya sevk etmişlerdir."

IRKÇILIK VE MEZHEPÇİLİK UYARISI

"Müslümanlar olarak yapmamız gereken nedir? Maziden, tarihten ilham alarak, aydınlık geleceği gerçekleştirmeliyiz. Gönüllerimize yeni hudutlar, yeni duvarlar örmemeliyiz. Bizi birbirimize kırdıranların oyunlarına gelmemeliyiz. Birinci Dünya Savaşı sonrası bize zerk edilen hastalıkların başında ırkçılık ve mezhepçilik geliyor. Kişinin meşrebini dininin önüne koyması hatta mezhebini dinleştirmesinin İslam'da asla yeri yoktur. Bizim inancımıza göre aynı kıbleye yönelen, aynı ilaha, aynı peygambere, aynı mukaddes kitaba inanan herkes bizim din kardeşimizdir."

"ONLAR BİZİM HAYRIMIZA ÇALIŞMAYACAK"

"Toplu vuran yüreklerin önünde kimse duramaz. Kardeş hukukunu gözetirsek hiçbir sorunumuz aşılmaz değildir. Çözümü başka yerlerde değil, bu topluluğun içinde arayacağız. Çözümü öncelikle kardeşlerimizden bekleyeceğiz. İçimizi yakan pek çok hadisede yabancı devletlerden medet ummanın faydasızlığını gördük. Kapısını çaldığımız uluslararası kuruluşlar bizi hayal kırıklığına uğratmadı mı? Biz onlardan daha ne bekliyoruz. Onlar, bizim hayrımıza hiçbir zaman çalışmayacaklar."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E SERT TEPKİ

"BM, bir ülkenin 2 dudağı arasında. Kutuplardaki balinaların sayılarını düşündükleri kadar, Somalili çocukları düşünmediklerini gördüm. İşte Akdeniz'de, Ege'de göç esnasında ölenler ile ilgili bir dertleri var mı? Paranın, elmasın dışında değer verdikleri pek az şey olduğunu biliyoruz. BM'deki tüm ülkelere daimi üye hakkı tanınmalıdır. 5 asli üye, 15 geçici üye. 15 geçici üyenin bir hakkı var mı? Elini kaldır, indir. Hatta her şey bir ülkenin dudağının arasında. Uluslararası kuruluşların acziyetlerini görerek kendimiz bir çözüm üretmeliyiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Suriye'deki krizi başkaları değil, biz hal yoluna koyacağız. Vatandaşlarımızın Kudüs'ü ziyaretlerini teşvik ederek, işgalcilerin Kudüs'ün ateşini söndürmesine önce biz engel olacağız. İslam'ın kadim şehirlerinin yok edilmesine önce biz itiraz edeceğiz. Proje örgütlerle geleceğimizin karartılmasına biz hayır diyeceğiz. Savaşın ve zulmün yerlerinden ettiği Suriyelilere önce biz sahip çıkacağız."

"MİLLİ PARALARLA TİCARET YAPMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

"Aramızdaki ticarette milli para birimleri kullanmamız, kollarımıza vurulan emperyalizm prangalarından kurtulmak için son derece önemlidir. İslam işbirliği teşkilatı içinde ticaretin yüzde 25'e çıkarılması kararına verdiğimiz önemin bir kez daha altını çiziyorum. İSEDAK'a üye ülkeler olarak ticaretimizi ne kadar çok artırırsak o kadar güçlü oluruz. Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çaremiz yok. Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz. Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması dünya ticaretine yeni bir açılım sağlayacak ve can simidi sağlayacaktır.


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