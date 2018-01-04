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Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ile son dönemde bölgesel ve ikili ilişkilerde atılan adımların iyi yönde olduğunu belirterek, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan umutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ile son dönemde bölgesel ve ikili ilişkilerde atılan adımların iyi yönde olduğunu belirterek, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan umutlu olduğunu söyledi.

FRANSIZ TELEVİZYONLARINA ROPÖRTAJ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız TF1 ve LCI kanallarına verdiği bir ropörtajda, yarın gerçekleştireceği Fransa ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

BİR ÇOK ALANDA ADIMLAR ATACAĞIZ

Fransa ziyaretinin Avrupa ile yeniden yakınlaşma amacı gidip gitmediği yönündeki soruyu Erdoğan “2018'in ilk ziyaretini Avrupa'da Fransa'ya, dostum Macron'a gerçekleştireceğim, Tabi ki bu ziyaretin çok farklı bir önemi var.

BİR GÜNLÜK ZİYARET

 

Zira Fransa ve Türkiye arasında siyasi, stratejik, ekonomik alanlar başta olmak üzere bir çok alanda atılacak adım var.

 

Bu ziyarete çok önem veriyorum. Bir güne sıdırılacak bir ziyaret olacak. Bu bize yeterli değil tabiki ama bir ilk adım olacak ve umuyorum farklı bir şekilde devamı gelecek.” şeklinde cevapladı.

HAKKINI VERECEĞİNİ İNANIYORUM

Erdoğan, Almanya'da Angela Merkel'in zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Macron'un AB'nin sürükleyici lideri olarak görülüp görülmediği sorusuna, “Herşeyden önce Fransa farklı bir pozisyona sahiptir.

15 YILDIR ÜST DÜZEY TEMASDAYIZ

 

Bu, geçmişten beri devam eden bir tavırdır ve AB içerisinde Almanya olsun, Fransa olsun, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, kesintisiz 15 yıl boyunca görev yaptım ve ne olup bittiğini görme fırsatım oldu.

Bu 15 yıl içinde (Jacques Chirac) ile sorunsuz bir iletişimim oldu. Daha sonra (Nicholas) Sarkozy döneminde başka bir periyot geçirdik.” Cevabını verdi.


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