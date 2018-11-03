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Erdoğan makalesinde, Suud hükümetini işaret etti
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Erdoğan makalesinde, Suud hükümetini işaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Washington Post gazetesi için kaleme aldığı Cemal Kaşıkçı hakkındaki makalesinde, ' Hiç kimse bir daha bir NATO müttefikinin toprağında böyle bir suç işlemeye cüret etmemelidir. Eğer bu yarayı gözardı edenler olursa, çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Washington Post gazetesi için kaleme aldığı Cemal Kaşıkçı hakkındaki makalesinde, " Hiç kimse bir daha bir NATO müttefikinin toprağında böyle bir suç işlemeye cüret etmemelidir. Eğer bu yarayı gözardı edenler olursa, çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır" dedi.

WASHİNGTON POST'DA YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülmesinden önce Kaşıkçı'nın da yazdığı Washington Post gazetesi için "Suudi Arabistan'ın, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında hala cevaplaması gereken birçok soru var" başlıklı bir makale kaleme aldı.

CİNAYET ÖNCEDEN PLANLANDI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim günü, Suudi Arabistan'ın İstanbul'da bulunan başkonsolosluğuna evlilik işlemleri için girdiğini ve bir daha kimsenin onu göremediğini belirten Erdoğan, "Türkiye, yaşanan olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için geçtimiç bir aylık süre zarfında elindeki tüm imkanları seferber etti. Bu gayretlerimiz neticesinde, tüm dünya Cemal Kaşıkçı'nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Cinayetin önceden planlandığı kesin olarak ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

CEMAL'İN KATLEDİLMESİ EMRİ SUUDİ HÜKÜMETİNİN EN ÜST MAKAMLARINDAN GELDİ

Söz konusu menfur olayın tüm detaylarının aydınlatılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu detaylardan daha önemsiz olmayan bazı soruların yanıt bulması, bu menfur olayı daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Cemal'in cenazesi nerededir?"

YERLİ İŞBİRLİKÇİ KİM?

"Suudi yetkililerin cenazeyi teslim ettiklerini öne sürdükleri 'yeril işbirlikçi' kimdir? Bu ince ruhlu insanın, katil emkinin kim vermiştir? Maalesef Suudi makamları bu soruları cevaplamayı reddetmektedir. Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan'da dersdet edilen 18 şüpheminin içinde olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde bu şahısların kendilerine verilen Cemal'in öldürme ve Türkiye'den ayrılma emirlerini yerine getirmek üzere geldiğini de biliyoruz."

İSLAMİ USULLERE GÖRE DEFNEDİLMELİ

 

Son olarak Cemal'in katledilmesi emrinin, Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz". Bazı kişilerin, Kaşıkçı cinayetini zamanla unutulup gidecek bir problem olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, " Ancak biz, hem Türkiye'de devam eden kriminal soruşturma hem de Cemal'in ailesi ve sevdikleri için büyük önem taşıyan bu soruları sormaya devam edeceğiz. Cemal'in katlinin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen cenazesinin nede oludğunu hala bilmiyoruz. Kendisi, en azından İslami usullere uygun şekilde defnedilmeyi hak etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.


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