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Erdoğan: Komandolarımız teröristlere dünyayı dar ediyor
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Erdoğan: Komandolarımız teröristlere dünyayı dar ediyor

Isparta'daki Komando Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni göreve başlayacak ulan uzman erbaş komandolara başalarılar dilerken terörle mücadelede net mesajlar verid.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzman komandolarla bir araya geldi. Isparpta General İhsan Alper Kışlası'nda düzenlenen 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı, terörle mücadelede net mesajlar verdi. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yi işaret ederek "Terör yuvalarını darmadağın edeceğiz." dedi.

"DÜNYANIN EN ESKİ DÜZENLİ ORDUSUNA SAHİP ÜLKEYİZ"

 "Bu gençlerimizi vatana millete değerli bir evlat olarak yetiştiren ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Isparta'daki bu eğitim merkezi sınırlarımızı içinde ve dışında nice kahramanlıklara imza atmış komandolarımızı yetiştirmiş müstesna bir kurumdur.Teröristlere dünyayı dar eden komandolarımız bugün de bizim gururumuzdur.  Dünyanın en eski düzenli ordusuna sahip bir ülke olarak her gencimizi potansiyel bir komandoolarak görüyorum. Çanakkale'den doğu güneydoğu Anadolu bölgesindeki işgal hareketlerimize kadar bunun pek çok örneğini gördük.En son 15 Temmuz' bunu gördük. Hep birlikte millet olarak adeta bir kıyama kalktık. 15 Temmuz'da içindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz zaferden zafere koşuyor.

ASKERLİĞİN MİLLETİMİZİN NEZDİNDE AYRI BİR YERİ VARDIR

Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Sınırımızın dışındaki teröristler derahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkarak bu kutlu bayrağın dalgalandığı her yeri korkudan ve acıdan uzak bir yurt haline getirene kadar devam edeceğiz. 

Milletimizin tamamının nezdinden askerlik, polislik, jandarmalık görevinin ayrı bir yeri vardır. Bu mesleklere talip olmak öyle her babayiğidin harcı değildir.

TSK'yı hızla profesyonel yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Her türk evladının kışlalarımızın havasını teneffüs etmesi önemli.  Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmayanlar çok büyük kayıp içinde olduklarını bilmeli.   Yığılmaları önlemek için bedelli gibi uygulamalara ihtiyaç vardır. Önemli olan milletimizin kalbindeki o sevgiyi ayık tutmaktır. Bu ordunun tamamının adı Mehmetçiktir. Mehmetçik demek vatan, bayrak, ezan demektir.  Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize güvenle yürüyebilmek için arkanızda ciddi bir askeri gücün olması gerekmektedir.

'BİZE YAPTIRIM UYGULAMAYA KALKANLARA ASIL KAYBEDENİN KENDİLERİ OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ'

Birilerinin artık ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı TSK'nın nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hala şaşkınlıklarını gizleyememekteler.  Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam ediyor. Günlük haftalık, aylık hatta yıllık sayılabilecek olumsuzlukların bu güzel manzarayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Ekonomide spekülatif ataklara maruz kalsak da dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olduğumuz gerçeği değişmiyor. Ülkemize verdikleri sözleri çok komik sebeplere tutmayanlara, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Bize kapatılan her kapıya karşı 10 kapıyı açarak yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."


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