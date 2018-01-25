Erdoğan, Hatay’daki harekat merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la akşam saatlerinde Ankara'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne geçti.

KOMUTANLARDAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi'ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu belirtildi.

HATAY VALİSİ REFAKAT ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyete, Hatay'daki Harekat Merkezine yapılan ziyarette Hatay Valisi Erdal Ata da refakat ediyor.

Sürpriz ziyaret sebebiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabUlünün de ertelendiğini öğrenildi.

CEPHEDEKİ ASKERLERE SESLENDİ

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'nde görev yapan askerlere hitap etti.

BÖLGE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere hitabında, ulusal güvenliği sağlama sebebiyle Afrin'de gerçekleştirilen operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkat çekti.