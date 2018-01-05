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Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu

Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, kabine revizyonu ve Hazinedar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştireceği görüşme öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç siyasete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ankara kulislerinde konuşulan kabine revizyonu olacak mı soruna yanıt veren Cumhurbaşkanı, revizyonu kesin bir dille reddederken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştıran Murat Hazinedar olayı içinse "Su kaçağı var." dedi.

ABD'de karara bağlanan Hakan Atilla davasını değerlendiren Erdoğan, sürecin başından bu yana eleştirdiği ABD yönetimini, "Amerika Birleşik Devletleri'nin adalet anlayışı bu ise o zaman dünya yandı." ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN UMUTLUYUM

Fransa teması öncesi gündem başlıklarını değerlendiren Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile Türkiye-Fransa arasındaki iş birliğini gözden geçireceklerini söyledi. İki ülke arasındaki ortak bakış açısının Orta Doğu ve bölgenin tamamı için büyük önem arz ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, "Macron ile pek çok konuda esasen yakın irtibat halindeyiz, temas halindeyiz. Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde, özellikle bu ziyareti çok önemsiyorum." dedi.

Kabinede revizyon iddialarını değerlendiren Erdoğan, iddiaları kesin bir dille reddederken, "İddiaların doğruluk payı yok". ifadelerini kullandı.

 


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