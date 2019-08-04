Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Erdoğan: Enflasyon düşecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Erdoğan: Enflasyon düşecek

İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde konuşan Erdoğan, 'Faizler daha da inecek, enflasyon da düşecek, göreceksiniz.' ifadelerini kullandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Faizler daha da inecek, enflasyon da düşecek, göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul- İzmir Otoyolu ve 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon Avro'luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışlarını gerçekleştirmek için helikopterle saat 15.30 sıralarında Bursa'ya geldi. Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Faizler daha da inecek, enflasyon da düşecek" dedi.

Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da indirecek. Enflasyon da düşecek göreceksiniz. Turizmde son yılların en başarılı dönemini yaşıyoruz.

Ülkemizin üzerine atılan ekonomi bombası da bu tuzakları kuranların elinde patladı. Artık herkes ekonomi ile spekülasyonlara kulaklarını tıkasın, işine odaklansın. Hemen yarın sabah işe koyulun. Türkiye üretmekle, istihdamla büyür ve zenginleşir. Bekleme dönemi sona erdi. Artık çalışma zamanı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan: Enflasyon düşecek
İzmir'de 3,2 şiddetinde deprem!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de
İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretleri ne kadar?
Alexander Sörloth Trabzonspor'da
Moise Kean Everton'da
Süper Lig'de ilk 3 hafta fikstürü
Ahu Türkpençe Behzat Ç'de
-
Çok Okunanlar
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
Falcao Galatasaray'da!
Falcao Galatasaray'da!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Erdoğan: Enflasyon düşecek
Erdoğan: Enflasyon düşecek
İzmir'de 3,2 şiddetinde deprem!
İzmir'de 3,2 şiddetinde deprem!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de
İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretleri ne kadar?
İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretleri ne kadar?
Alexander Sörloth Trabzonspor'da
Alexander Sörloth Trabzonspor'da
Moise Kean Everton'da
Moise Kean Everton'da
Süper Lig'de ilk 3 hafta fikstürü
Süper Lig'de ilk 3 hafta fikstürü
Ahu Türkpençe Behzat Ç'de
Ahu Türkpençe Behzat Ç'de
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Beşiktaş'ta hedef Terence Kongolo
Beşiktaş'ta hedef Terence Kongolo
Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye
Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji