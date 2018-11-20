Erdoğan'dan yerel seçim öncesi adaylara gözdağı

AK Parti Meclis Grup Toplantısı için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yerel seçim öncesi adaylara verdiği sert mesajlar dikkat çekti. Parti teşkilatlarına çok çalışacağız mesajı veren Erdoğan, adaylara da 'aday seçilmemeleri durumunda' kenara çekilmeyin çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması akademisyenlere yönelik gözaltılarla başladı. Osman Kavala davasında akademisyenlerin gözaltına alınmasına yönelik tepkilere yanıt veren Cumhurbaşkanı, "Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğunda feryat figan, Türkiye'de olduğu zaman akademisyenlerin finansörüdür vs. Siz bunları bizim külahımıza anlatın." şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecine değinen Erdoğan, şu uyarıda bulundu: "Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları;

İmtihanları başarı ile verenler, milletimizin gönlündeki yerlerini alacaklar. Veremeyenler ise nöbeti devredeceklerdir.

"GÜNDEMLERİ TÜRKİYE'Yİ NASIL KARIŞTIRIRIZ"

Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda da cezaevinde olan bu kişi ile iltisaklı birçok malum akademisyenler de var. Bunlar geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta hatta Batı dünyasından çevreler açıklamalar yapıyor. Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğunda feryat figan, Türkiye'de olduğu zaman akademisyenlerin finansörüdür vs. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.

Dün TürkAkım hattının Karadeniz'den ülkemize ulaşması törenine katıldık. Konuşacaksak bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız yok mu? Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna böyle bri yatırım gerçekleşiyor. Ülkemize yeni bir doğalgaz imkanı oluyor. Bu gündeminizde değil. Gündemlerinde hala biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız bu var. Ülkemizi bölemeyeceksiniz böyle bilin.

ADAY BELİRLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Partimiz aday belirlemek için kesintisiz mesaide. Titiz araştırma, soruşturma ile adayları netleştiriyoruz. Aday tespiti noktasında sık sık bir arata geldik. İlçelere de inmeye başladık. Temayül yoklamaları da yapıldı. Partimiz kesintisiz mesai halinde. Siyaset ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, titiz bir çalışmayla adaylarımızı netleştirmenin peşindeyiz.

"ADIMINI MİLLET DÜŞMANLARIYLA BİRLİKTE ATANLAR..."

Ülkemizde son dönemlerde eski Türkiye'de kaldığını düşündüğümüz tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Dünyanın 21. yüzyılın ikinci yarısına hazırlandığı dönemde, ülkemizin baskı dönemine çekilmeye çalışılması manidardır. Buna bir isim verilecekse gericiliktir, çağ dışılıktır. Türkiye'nin geldiği yerde eski, baskıcı günlere dönülmesini isteyenlere başka ne söz olabilir. Bizim milletimiz tek parti dönemini vicdanında hakettiği yere çoktan oturtmuştur.

İstanbul'un su sıkıntısını giderdik. Diğer illerde asırlık ihmalleri gidermek de bize nasip oldu. İzmir'in su sıkıntısını biz giderdik. Adı yasaklarla, yoklukla özdeşleşen bir partinin hala aynı kafada gidiyor olması ülkemizin bir talihsizliğidir. Adımını millet düşmanlarıyla birlikte atanlar artık siyasette hortlayamayacak.

"YOLUNU ŞAŞIRANLARI YA ISLAH EDECEĞİZ YA DA TASFİYE"

Doğrudan milletin kendisine hakaret eden CHP kafası 31 Mart'ta hak ettiği dersi bir kez daha sandıkta alacaktır. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gidecekler. Kaybettikleri mevzileri kazanmak için yeni taktikler üretecek kabiliyeti olmayanlar eski usul yöntemleri tedavüle sokuyor. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz.

'TASFİYE EDECEĞİZ'

Kazanmadık gönül bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Çok yatırım yapacağız. Bir göreve çok kişi talip olur, bir kişi sonunda üstlenir. Tüm adaylarımız da onun yanında saf tutar. Kendi adaymış gibi çalışır. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Aynı şekilde şuradan neden aday olamadım, buradan aday oldum diyorsa önce nefsini bir hizaya çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız. İstişareler yapılır, sen şurada adaysın denilince eyvallah deyip çalışmaya başlanır.