Erdoğan'dan yeni parti iddialarına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti iddiaları sonrasında bir açıklama yaparak, "Parti kurmaya hazırlanıyorlarmış. Şu ya da bu olacakmış. Daha önce kuranların da akıbetlerini zaten gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yeni parti iddialarına sert bir üslupla yanıt verdi.

Önlemlerimizi Aldık

Erdoğan, "Beka sorunu genel olarak ele alınamaz. Güneydoğu daki çukurlar kolay kolay unutulmaz. Diyarbakır'ı o çukurlardan kurtardık. PKK ile verdiğimiz mücadele zaten ortada. Türkiye'de hiçbir zaman Kürdistan olamaz."

"Sosyal devlet ne diyorsa bizde onu yaparız. Operasyonlar için yanıtımızı çoktan verdik. Ekonomi alanında bir suikast gerçekleştirildi. Serbest piyasayı bizden iyi kimse bilemez. Bizler üreticinin karşısında değiliz. Bizim hedefimiz simsarcılar." dedi.