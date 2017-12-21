Erdoğan’dan üç dilde Kudüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin tarihi karar sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Erdoğan, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak attığı mesajlarda, Trump yönetiminin bu karardan bir an önce dönmesi gerektiğiini ifade etti.

KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Erdoğan, Twitter üzerinden, “Kudüs konusunda BM Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunluklukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz.