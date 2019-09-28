Erdoğan'dan Şallı'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün iş adamı Uğur Akkuş ile evlenen eski mankenlerden Ebru Şallı'yı tebrik etti.

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş Çırağan Sarayı'nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetliydi.

Sade bir törenle dünya evine giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un düğününe katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü çifte tebrik mesajı göndererek evliliklerini kutladı. Şallı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli tebrik telgrafı için teşekkür ederiz" notuyla minnettarlığını dile getirdi.