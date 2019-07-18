Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !

Irak'ın Erbil kentinde dün öğle saatlerinde bir lokantaya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erbil Konsolosluğu'nda görevli bir diplomatın şehit olduğu belirtilirken saldırıda 2 Iraklı vatandaşın da hayatını kaybettiği açıklandı.

BAKANLIKTAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda bir personelin şehit edilmesine ilişkin faillerin bulunması konusunda Irak makamları ve yetkililerle girişimlerin son sürat sürdürüldüğü belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "FAİLLERİN BULUNMASI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR"

Erbil'deki olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri bakanı Ömer Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaştıkları mesajlarda saldırıyı kınadılar.

ANKARA'DAN BİR HEYET ERBİL'E GİTTİ

Hayatını kaybeden Türk Diplomatın naaşı otopsi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaçan saldırganların yakalanmaları için Erbil'den kentlere giden yollar trafiğe kapatıldı.