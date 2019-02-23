Erdoğan'dan ilginç anket yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki seçim yarışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında artık anketlere de güvenlerinin kalmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında 31 Mart yerel seçimleri öncesinde son hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Erdoğan anketlere güvenlerinin kalmadığını ve bu konuda Mehmet Özhaseki'ye güvendiklerini iletti.

Kentsel Dönüşüm Önemli

Erdoğan, "Her türlü sıkıntıdan yaptığımız planlar doğrultusunda kurtuluyoruz. En son bu durumu Kartal'da yaşadık. 3 kat izin olmasına rağmen 10 kat yapmışlar. İstanbul'da İzmir'de, buna benzer kaçak yapılar zaten var. Kentsel dönüşüm ile buna çare olacağız. Bu çalışma doğrultusunda vatandaşlarımızın kiralarını da biz ödeyeceğiz." diye konuştu.