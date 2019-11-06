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Erdoğan'dan ilahiyat vurgusu
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Erdoğan'dan ilahiyat vurgusu

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. Yılı Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam hatiplerde kuran derslerini boş geçtiğinden yakındı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. Yılı Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam hatiplerde kuran derslerini boş geçtiğinden yakındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Törende ilahiyat mezunlarına göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlahiyat mezunları nedense öğretmen olmak için gayret etmiyor. Birçok imam hatipte Kuran dersleri boş geçiyor" diyerek sitem etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültemizin kuruluşunun 70'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tertip edilen sempozyumunda başarılı geçmesini diliyor, katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin en köklü yüksek din öğretimi kurumu olan fakültemiz, Türkiye'nin ilahiyat birikimi nitelemesini hak eden bir müktesebata sahiptir. Hocaları, sayıları 10 bini bulan mezunları ve mevcut öğrencileriyle başlı başına bir markadır. Tüm farklılıklarıyla ekol olan fakültemizin, dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de sürdüreceğine inanıyorum.

"KURAN DERSLERİ BOŞ GEÇİYOR"

Türkiye'de ilahiyat ve imam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasının sebebini bugün hepimiz çok acı bir tebessümle hatırlıyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği gibi, bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Rabbim tekrarını bizlere göstermesin inşallah. Onun için de bizler de görevimizin çok çok iyi farkında olacağız. Ben bir büyüğünüz ve cumhurbaşkanınız olarak ricada bulunacağız. Biz ne için ilahiyat mezunları, gerek imam hatip okullarında gerekse düz liselerde öğretmenlik için görev almada tereddütler yaşarlar? Öğretmen bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Nedense ilahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyor. Ve şu anda birçok imam hatiplerde kuran dersleri boş geçiyor.


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