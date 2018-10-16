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Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber

AK Parti meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara kötü haber geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara kötü haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin sırtına böyle bir yük yükleyemeyiz." diyerek emeklilikte yaşa takılanlara olumsuz yanıt verdi.

Emekli olan vatandaşların yeniden bir işe girerek çalışmasını "çift dikiş" olarak değerlendiren Erdoğan, "Sosyal güvenlikte tasvip etmiyoruz." dedi.

Avrupa ülkelerindeki emeklilik sisteminden örnek veren Cumhurbaşkanı, "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok." dedi. 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Erken emekliliği sosyal güvenlik sisteminde tasvip etmiyoruz ama siyasette esastır. Konu açılmışken erken emeklilikle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Emekli olabilmek için sigorta süresi prim gün sayısı ve yaş kriterleri var. 1999'da yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa yakılanlar kampanyasının özünde bu vardır.

Dernek kurulmuş, bu derneğin başındaki hanımefendi 1992'de sisteme dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu hanımefendi 2020'de yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yok. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52'dir. 

"BÖYLE BİR YÜKÜ ÜLKEMİZİN SIRTINA BİNDİRMEYE HAKKIMIZ VAR MI?"

Mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir. Emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bunlardan 1 milyonu memur diğerleri kendi hesabında çalışanlardan oluşuyor. Bu teklifi ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar liradır. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı gözönüne alındığında toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Biz ekonomide kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde böyle bir yükü ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye soruyorum.

Bir tarafta stokçular fırsatçılar türedi, diğer tarafta bunlar türedi. Ne olacak, emekli olacak diğer taraftan başka işte çalışmaya devam edecek. Batı dünyası 65 yaşın altına eyvallah etmiyor, ülkeye maliyetleri çok fazla da onun için. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bedelini ödeyemeyince emeklilik yaşını yukarı tırmandırmaya başladılar.

 

"SİYASİ RANTA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ"

Emeklilerimiz konusunda en büyük hizmetleri biz getirdik. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerini bozmaya razı olamayız. Siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yapanların önemli bir bölümü resmi veya gayri resmi olarak çalışmayı sürdüreceklerdir. Hakikat bu iken sosyal güvenlik sistemimizi bir bataklığın içerisine neden sürükleyelim? Meclis'te bunu gündeme getirenler yeniden durum değerlendirmesi yapsın."


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