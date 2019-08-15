Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyoluna övgüler yağdıran Demet Akalın'ı telefon ile arayarak paylaşımı için teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyoluna övgüler yağdıran Demet Akalın'ı telefon ile arayarak paylaşımı için teşekkürlerini iletti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve geçiş ücretinin 256 TL olduğu İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etti.

Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti.

Recep Tayyip Erdoğan, ise gündemle alakalı yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Her anını Instagram hesabından paylaşan Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Zuhal Topal'dan taziye mesajı
Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
Metro Turizm otobüsü alevlere teslim
Derya Uluğ ifşa etti
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber
Kırmızı ete yüzde 20 zam
Ekrem İmamoğlu Süper Kupa maçında tribünde
2019 Süper Kupa Liverpool'un
Galatasaray Nzonzi'yi KAP'a bildirdi
-
Çok Okunanlar
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Sıla'dan Azer Amani itirafı!
Sıla'dan Azer Amani itirafı!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Zuhal Topal'dan taziye mesajı
Zuhal Topal'dan taziye mesajı
Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
Metro Turizm otobüsü alevlere teslim
Metro Turizm otobüsü alevlere teslim
Derya Uluğ ifşa etti
Derya Uluğ ifşa etti
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber
Kırmızı ete yüzde 20 zam
Kırmızı ete yüzde 20 zam
Ekrem İmamoğlu Süper Kupa maçında tribünde
Ekrem İmamoğlu Süper Kupa maçında tribünde
2019 Süper Kupa Liverpool'un
2019 Süper Kupa Liverpool'un
Galatasaray Nzonzi'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray Nzonzi'yi KAP'a bildirdi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı
Marmara Adası'nda çıkan yangın sorumlusu baba oğul adliyede
Marmara Adası'nda çıkan yangın sorumlusu baba oğul adliyede
Yıldız Tilbe ile Reynmen düet yapacak mı?
Yıldız Tilbe ile Reynmen düet yapacak mı?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji