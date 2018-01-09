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Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi hayatım boyunca zaman zaman medyadan zarar görmeme rağmen farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum” dedi.

 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi hayatım boyunca zaman zaman medyadan zarar görmeme rağmen farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum” dedi.

GAZETECİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi.

TARAFSIZ HABER ALMA HAKKI

“Toplumun, kamuoyunun hızlı,  Doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek demokratik ülkelerin en belirgin göstergesidir. Medya kuruluşlarının herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, ülkemizin Her bir köşesinde, dünyanın dört bir tarafında olup biteni insanımıza ulaştırmasını sağlamak demokrasinin de gereğidir.

ÖZGÜR VE ŞEFFAF TOPLUM

 

Dünyada açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini takip edebilen, söz söyleyebilen, katılımcı gerçeklerden kaçmayan bir toplum ancak özgür, şeffaf, hakkaniyetli medya organlarıyla mümkündür.

Bugün, Türkiye basın özgürlüğü, en yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya, internet gazeteciliği konularında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.

Siyasi hayatını boyunca şahsım da zaman zaman medyadan zarar görmeme rağmen farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdi, vermeye devam ediyorum.

BAZILARI DEVLETİMİZİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA ÇALIŞIYOR

Gazetecilik sadece haber aktarmak değil aynı zamanda yorum yapmaktır; fakat maalesef fikir özgülüğü konusundaki hassasiyetimizi istismar eden bazıları, dezenformasyon yaparak manipülatif haberlerle milletimizin kardeşliğini, devletimizin bütünlüğünü bozmaya çalışıyor.

Geçmişte Türkiye vesayet odaklarından , onların medya aracılığıyla demokrasiyi, hukuku, seçilmiş hükümetleri baskı altına alma çabalarından çok çekmiştir.

İnanıyorum ki amacı gerçekten habercilik olanlar ile haberciliği araçsallaştıranlar tefri edildikçe medya kuruluşlarımız gelişmiş ülkelerde olduğu gibi asli fonksiyonlarını icra edecek; ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayacaktır.


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