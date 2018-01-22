Erdoğan'dan Afrin operasyonu için kararlılık vurgusu

Hafta sonu programında Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü konuşmasında operasyonda kararlılık vurgusu yaptı. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankaralı sanayicileri ağırlayan Erdoğan, buradaki mesajlarında Afrin operasyonuna tepki gösteren ABD yönetimini sert ifadelerle eleştirdi.

ABD'den gelen 'operasyon kısıtlı süre içinde gerçekleştirilmeli' yorumların çatan Cumhurbaşkanı, Afrin'deki opersyonun tıpkı Fırak Kalkanı'nda olduğu gibi hedeflere ulaşıldığı zaman biteceğini söyledi. ABD yönetiminin 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra başlattığı Afganistan operasyonunu anımsatan Erdoğan, "Siz Afganistan'a girdiğinizde bir iktiadarda değildil. Siz Afganistan'dan çıktınız mı?" diye konuştu.

AFRİN İÇİN KARARLILIK VURGUSU

Erdoğan, "Tabi ki böyle bir mücadelenin içerisinde şehidimiz, gazilerimiz de olacak. Bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini çok çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Ama biz bu yoldan geri duramayız. Bu konudaki kararlılığımız ortada. Afrin hallolacak. Afrin'den geri adım atmak yok" dedi.