Erdoğan: Başka Türkiye yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 'Büyük Samsun Buluşması'ndaki konuşmada sonunda Avrupa'ya resti çekti.

Erdoğan, "Kulağını Kandil'e dikenler oradan gelecek emirlere kulak asmışlar. Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanlar bunun bedelini her zaman ödeyeceklerdir." dedi.

Başka Türkiye Yok

31 Mart seçimlerinin Avrupa Parlamentosu'na da bir cevap olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir Türkiye var, ikinci bir Türkiye asla olmayacak. Bakın Yeni Zelanda'da 49 kişi, 49 Müslüman öldürülüyor. Bizler her zaman Müslümanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.