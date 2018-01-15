Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir

ABD yönetiminin Suriye'de terör örgütü YPG militanlarından oluşturacağını açıkladığı 30 bin kişilik Sınır Koruma Gücü açıklamalarına Türkiye'den tepki gelmeye devam ediyor. Fabrika açılışı için geldiği Kahramankazan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek operasyonun an meselesi olduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir oluşuma izin vermeyeceklerini kaydeden Erdoğan,"Topunuz gelin tepenize ineceğiz bunun başka çaresi yok" dedi.

OPERASYON KONUSUNDA KARARLILIK MESAJI

Kahramankazan'dan ABD yönetimini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak adına her tülü adımı atma konusunda kararlı olduğunun altını çizerek, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Biz Türkiye'yiz sıradan bir çadır devleti değiliz." dedi.

PYD elebaşı Salih Müslim'in Afrin operasyonu için "İç savaş çıkarır" açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Şimdi bazıları Suriye'de sınırda tehdit sallıyor. PYD, YPG ve DAEŞ topunuz gelin ne olursanız olun tepenize ineceğiz bunun başka çaresi yok. Şu anda obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kendi kararımızı verdik şu anda da operasyonlar devam ediyor" dedi.