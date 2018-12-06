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Erdoğan; açıkla Kılıçdaroğlu açıkla!
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Erdoğan; açıkla Kılıçdaroğlu açıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerel seçimler için partisinin 74 aday adayını açıkladı. Erdoğan Almanya seyehatin'de yaptığı görüşmelerden dolayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karanlık odaklarla işbirliği yapmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerel seçimler için partisinin 74 aday adayını açıkladı. Erdoğan Almanya seyehatin'de yaptığı görüşmelerden dolayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karanlık odaklarla işbirliği yapmakla suçladı.

ADAYLARINI AÇIKLAMAYA DEVAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel yönetimler seçimi için partisinin aday adaylarını açıklamaya devam ediyor . Büyükşehirler ve İlçeler dahil olmak üzere toplam 74 aday adayını açıkladığı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu.

SEÇİM VAKTİ GELİNCE ALMANYA'YA GİDİYOR

 

Kılıçdaroğlu'nun yurtdışında karanlık odaklarla işbirliği yaptığına dair ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;" Ana muhalefet partisinin başındaki zat ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alıyor. Katıldığı toplantılara baktığımızda karşımıza bir manzara çıkıyor.

BASINA KAPALI GÖRÜŞÜYOR

Yaptığı görüşmeler basına kapalı. CHP Genel Başkanı Kılıçdardoğlu'nun buluştuğu milletvekillerinden biri de ismini ağzına almak istemiyorum. Güya ülkemiz uyruklu bir milletvekili. PKK'yı terör listesinden çıkarmak için canhıraş bir mücadele sergiliyor. Bu şahıs Alman Meclisi'nde YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır.

SİCİLİ KARANLIK MİLLETVEKİLLERİ

Kılıçdaroğlu'nun böyle bir karanlık bir sicile sahip Alman milletvekili ile ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz. Diğer konuştuğu kişilerin de sicilleri aynı. Kılıçdaroğlu'nun Alman gazeteciler ile kapalı kapılar arkasında yaptığı konuşmalarda neler söylediği soru işaretidir. Bu panelde PKK sempatizamlarının yanında FETÖ'nün ALmanya temsilcisinin de olduğu ortadadır.

BİZ BU ZATI KAALE ALMIYORUZ

Açıkla Kılıçdaroğlu açıkla. bunlar sana bir şey kazandırmaz. Bu seçimde daha farklı bir şey kazanman mümkün değil. Eskilerin dediği gibi Kellim Kelli La yenfa. Biz bu zaatı kaale almak istemiyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinde milletimiz bu zaate hak ettiği dersi sandıkta verecektir bende buna inanıyorum. Ülkesini yurt dışında şikayet eden bir zaata ve partisine belediyeyi ve partisine belediyeyi emanet etmez.


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