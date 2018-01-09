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Erdğan: Devlet Bahçeli’yi Beştepe’ye davet ettim
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Erdğan: Devlet Bahçeli’yi Beştepe’ye davet ettim

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar” dedi.

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlır” dedi.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINI ÖNEMSİYORUM

 

Erdoğan, Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, “Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Destek kararı için şahsın, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

DESTEK KARARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

 

2019 seçimlerin yeri ve milli olarlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır” diye konuştu. Erdoğan grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, “ Bahçeli''yi davet etim, cevap bekliyorum” dedi.

BAHÇELİ7DEN 5 YIL DAHA TAM DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli dün yaptığı açıklamada 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aday çıkarmayacaklarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söylemiş.

Bahçeli bu sözlerini bugünkü grup toplantısında da tekrarlamış ve işbirliğini 2019 seçimklerinden sonraki 5 yılda da sürdüreceklerini belirtmişti.

“Birlikte yapacağımız çok iş var” diyen Erdoğan, grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, “Bahçeliyi davet ettim, cevap bekliyorum “dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasının satır başları şöyle:

Bugüne kadar katıldığı il Kongrelerimizin sayısı 15'i buldu. Sayın başbakanımız da kongrelere katıldı. Elazığ, Bingöl, Tokat, Yozgat ilk kongrelerimizle kucaklaşacağız. Büyük kongremiz için hazır hale gelmiş bulunacağız.

Mahalli seçimler ile milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine teşkilatlarımızı yenilenmiş olarak mücadelemizi ve heyecanımızı tazelemiş olarak göreceğiz.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASKISI BİTİYOR

Bölücü terör örgütünün baskısı kalktıkça bsuralarda yaşayan kardeşlerimizle gönül bağlarımız yeniden gözlenmeye başladığı açıkça görülüyor. Hizmet ve siyaset alanında daha çok çalışarak vatandaşın gönlünde zirveye çıkmalıyız.

Çukur eylemleri ve Kuzey Irak'taki gelişmeler karşısında gösterdikleri sağlam duruş, kardeşlerimizin ortak geleceğimiz konusundaki samimiyetlerinin ifadesidir.


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