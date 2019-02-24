Ercan Taner'den geri dönüş mesajı

Ünlü spor spiker Ercan Taner yeniden eski yuvasına geri dönüş yaptı. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Ercan Taner, "Evime geri dönüyorum." dedi.

Ünlü spiker Ercan Taner, yeniden dönüş sinyali verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ercan Taner, "Eve geri dönüyorum. Pazartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın." mesajını gönderdi.

Tekrardan Geri Dönüyor

Ünlü spiker Ercan Taner, beIN Sports'a döndüğünü resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan Taner, "Ve eve tekrardan geri dönüş yapıyorum. Sporseverlerle tekrar BeIN SPORTS ekranlarında buluşacağız. Pazartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görüşmek dileğiyle. Esen kalın." dedi.