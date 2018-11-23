Erbakan'ın oğlundan yeni parti Fatih Erbakan kimdir kaç yaşında?

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni partisinin ismini açıkladı. Milli Görüş'ün önemli temsilcisi Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, bir süredir hazırlığında olduğu yeni partisini resmen duyurdu. Yeniden Refah Partisi. Peki Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında? Fatih Erbakan'ın hayat hikayesi haberimizde.

FATİH ERBAKAN KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Tam adı Muhammed Ali Fatih Erbakan. Annesi Nermin Erbakan babası başbakanlık da yapmış olan Necmettin Erbakan. Zeynep Erbakan, Elif Erbakan adlarında iki kız kardeşi var. İlkokulu Ankara‘da okuduktan sonra ortaokulu Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda okudu. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde okuyarak mezun oldu.

Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği fakültesinden Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra yüksek lisans için İngiltere‘ye gitti. Londra‘da Royal Holloway Koleji'nde işletme alanında yönetim ve organizasyon doktorasına başladı ancak annesi Nermin Erbakan vefat edince Türkiye'ye döndü. Sonra da yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yaptı. Devamında yine aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktorasını yaptı. 2012 yılında 30 bin liralık bedelini peşin yatırarak bedelli askerlik yapmış oldu.

Fatih Erbakan lise yıllarından itibaren defalarca babasının yanında kürsüye çıkıp baş parmağını havaya kaldırarak siyasete ısındı. 1998 yılında ailesiyle birlikte Mekke‘yegitti ve ikinci kez hacı oldu.

Fatih Erbakan, 2012 yılında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi oldu ve aynı zamanda Genel başkan başdanışmanı olarak Saadet Partisi'nde görevine devam ediyor.

Fatih Erbakan, 23 Şubat 2003 tarihinde babasının siyasi yasağının bittiği gün Beyza Molu ile Çırağan Sarayı'nda evlendi. İkiz kız çocukları vardır.

17 Kasım 2013 tarihinde “Prof.Dr. Necmettin Erbakan Vakfı” kuruldu ve Genel Başkanı olarak da Fatih Erbakan seçildi.