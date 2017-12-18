Epilepsi hastaları korkmasın ve gereksiz endişeye kapılmasın

Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla gündeme gelen epilepsi haberleriyle ilgili açıklama yapan Türk Epilepsiyle Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Naz Yeni, epilepsi hastalarının gündemden etkilenerek gereksiz endişeye kapılmamaları gerektiğini belirtti.

GEREKSİZ YORUMLAR ÇIKARMAYIN

Epilepsi hastalığının son derece kişisel bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Naz Yeni, epilepsi bireylerin çıkan haberlerden kendilerine yönelik yorum çıkarmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Yeni şu açıklamada bulundu:



"Türkiye'de yaklaşık 800 bin epilepsi hastası bulunuyor. Hemen her yaştan ve cinsiyetten bireyi etkileyen epilepsi, beyindeki elektriğin aşırı artması sonucunda kişiden kişiye değişen nöbet türleriyle kendini gösteren kronik bir rahatsızlıktır.

TEDAVİSİ MÜMKÜN BİR HASTALIK

Epilepsi, diğer birçok kronik hastalık gibi tedavi edilebilir, uygun ve doğru bir tedavi süreci ile kontrol altına alınabilir. Düzenli tedavi gören hastaların yüzde 60 ile yüzde 70 tedaviye yanıt verdiği görülüyor. Epilepsi hastaları genel düşüncenin aksine doktor kontrolünde kalarak, ilaç tedavisine özen göstererek düzenli ve beklenen uzunlukta bir hayat yaşayabilir, evlenebilir, çalışabilir ve çocuk sahibi olabilir.

SÜREKLİ YENİ İLAÇLAR GELİŞTİRİLİYOR

Her hastalıkta olduğu gibi epilepside de tedaviye yanıt vermeyen dirençli formlar bulunuyor. Anca bu hastalıklarda daha çeşitli tedavi alternatifler oluşturabilir. Nöbetlerin sıklığı ve şiddet üzerine tedavi sürecinde bazı olumlu değişiklikler yapılabilir. Bu sebeple özellikle direnç gösteren epilepsi türleri başta olmak üzere tedavide alternatif oluşturacak yeni ilaçlar geliştirme çalışmaları devam ediyor, epilepsinin bu tiplerinde her zaman yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç olacak.

TEDAVİYE DEVAM ŞART

Epilepsi, nöbetlerin sıklığı ve günlük hayat üzerindeki etkisi sebebiyle diğer kronik hastalıklar gibi, kişinin depresyona girmesine sebep olabilir. Ancak epilepsi hastalığı bu açıdan bakıldığında diğer kronik hastalıklardan farklı değildir. Bu sebeple epilepsili bireyler korkmadan ve umudunu kaybetmeden yakın çevrelerinin de desteğiyle birlikte düzenli tedavilerine devam etmelidir.

EPİLEPSİ HASTALARI ENDİŞE ETMESİN

Epilepsi değişik sebeplere bağlı olarak gelişir. Epilepsinin sebebi hastalığın sürecine etkilidir. Çoğu epilepsi hastasının hastalığı statiktir. Yani ilerleyici değildir. Ancak altta yatan sebep, örneğin bir tümörse ve tümör ilerliyorsa bunun doğal bir sonucu olarak epilepsi de kötüleşebilir. Ancak epilepsili bireyler ve yakınları hastalığın ilerleyici olacağı şeklinde bir endişe duymadan tedavi sürecine devam etmelidir.

NORMAL YAŞAMA DEVAM ETSİNLER

Sonuç olarak, epilepsi tedavi edilemediğinden zorlukları olan, sosyal yaşamda bazı sınırlayıcı sebep şartalar sebep olabilen bir hastalık. Ancak bütün bunlara rağmen çoğu epilepsi hasta uygun şartlar sağlanarak yaşamına normal şekilde devam edebilir”.