Enkazdan sağ kurtarılan minik Azra duygulandırdı!

Kartal'da geçtiğimiz haftalarda çöken 8 katlı binanın enkazından çıkarılan Azra Havva Tekgöz'ün sözleri duygulandırdı.

Kartal'da çöken binadan yaklaşık 20 saat sonra ekipler tarafından sağ olarak kurtarılan 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün hastanedeki tedavisine devam ediliyor. Sağlık durumu iyiye giden minik Azra ilk kez babası ile karşılıklı olarak sohbet ederek şarkılar söyledi.

Minik Azra'nın İsteği

Babası Fethi Tekgöz,‘ün “nerde yaşamak istersin” sorusuna minik Azra, “Güzel bir bahçemiz olsun istiyorum. Ben havuzda hiç yüzmedim canım çok istiyor." demesi herkesin gözlerinin dolmasına neden oldu. Çöken binadan kurtarılan kızın bu isteği karşısında duygu dolu anlar yaşandı.

Minik Azra'nın yanında hastane personelinin hediye ettiği bebeği ayırmadığı gözlemlenirken sağlık durumunun da iyiye gittiği kaydedildi.