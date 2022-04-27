Engin Çağlar Film-San'da Güven Tazeledi



Film_San Vakfı'nın 2. Olağan Genel Kurulunda Yeşilçamın en yakışıklı aktörlerinden Engin Çağlar yeniden başkan seçildi.

ENGİN ÇAĞLAR GÜVEN TAZELEDİ

2022-2025 yıllarında görev yapacak olan Ünlü aktör Engin Çağlar Yönetim Kurulu Kadrosunu açıkladı. Türk sinemasını geliştirmek adına gerekli çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Engin Çağlar, bütün sanatçı arkadaşlarımızla beraber doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız dedi. Genel Kurul sonrasında şu isimler yönetim birimlerinde görev aldı.



FİLM-SAN VARFI 2022-2025 ASİL YÖNETİM KURULU



Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çağlan Övet (Engin Çağlar)



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meral Konrat



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neslihan Akça



Genel Sekreter Atılay Uluışık



Nuhasip Üye Sevinç Özer



Üye Özlem Savaş



Üye Duygu Deneyici



Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Murat Özen, Derya Özgören



FİLM-SAN VAKFI YÖNETİM KADROSU



Film_San Vakfı Müdürü: U. KIVANÇ TERZİOĞLU



Film_San Vakfı Avukatı: AV. ABDÜLVAHİT KAYA



Film_San Vakfı Mali Müşaviri : BÜLENT DUZCU- MÜFİT ÖZERDE