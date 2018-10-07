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Engelli vatandaşı halk otobüsüne almayan sürücü kovuldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Engelli vatandaşı halk otobüsüne almayan sürücü kovuldu

İstanbul'da engelli bir vatandaşı halk otobüsüne almayan sürücü sosyal meydayı ayağ kaldırdı. Vatandaşlar benzer olayların kentin farklı noktalarında yaşandığı yönünde şikayette bulunuyor.

İstanbul'da özel bir halk otobüsü şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı. Tekerlekli sandalye ile otobüsün önünü kesen engelli vatandaş, ısrarlarına rağmen şoför tarafından otobüse alınmadı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, otobüsün plakasını alan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne duyarsız sürücü hakkında şikayette bulundu.

Görüntülerde tekerlekli sandalyesiyle otobüsün önüne kadar gelen engelli vatandaş, şoföre araçta bulunan engelli rampasını indirmesini işret ediyor. Engelli vatandaşın ısrarına rağmen oralı olmayan sürücü, engelli vatandaşın yanından hızlıca uzaklaşıyor.

ŞOFÖR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş., engelli yolcuyu otobüse almayan şoförün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Olayı İBB Beyaz Masa'ya bildiren sosyal medya kullanıcılarına ise İBB'den “Konu ile ilgili 1-10665512281 başvuru numarası ile süreci yakından takip ediyoruz. Tarafınıza en kısa süre içerisinde geri dönüş sağlayacağız. İletişiminiz için teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz” yanıtı verildi.


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