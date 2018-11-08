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Enflasyonla Mücadele: İndirim etiketi asıp zam yaptılar
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Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Enflasyonla Mücadele: İndirim etiketi asıp zam yaptılar

Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı kapsamında birçok firma en az yüzde 10 indirim yapacağı sözüne rağmen, fırsatçıların indirim etiketi asarak fiyatlara zam yaptığı ortaya çıktı.

Fırsatçılar, bu krizi de fırsat bilerek enflasyonla mücadelede haksız kazanç elde ettiler. Artan döviz kuru karşısında hayata geçirilen 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' programı kapsamında firmalar yüzde 10 indirip yapma sözü vermişti. TÜİK verilerine göre Eylül ayında indirim sözü verilen 407 kalem üründen sadece 37'sinin fiyatı düştü. Bununla da yetinmeyen fırsatçıların, fiyatların üzerine indirim etiketi asarak fiyatları uçurduğu ortaya çıktı.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele programına hükümet, firmalar ve vatandaş büyük destek vermişti. Sosyal medyada da geniş yankı bulan uygulama ne yazık ki fırsatçılara kurban gitti. 407 kalem gıda ve tüketim ürününde en az yüzde 10 indirim öngören uygulamada sadece 37 üründe indirim olurken diğer 328 kalem üründe fiyat artışı devam etti.

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BEYAZ EŞYA FİYATLARI ARTTI

İndirim sözü vermelerine rağmen zam yapılan sektörlerin başında gıda, giyim-ayakkabı ve beyaz eşya gibi sektörler geliyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde ÖTV'si sıfırlanan beyaz eşyada peş peşe yapılan zamlar dikkat çekiyor. Buzdolabı Eylül'de yüzde 17, Ekim'de ise yüzde 11 zam görürken, çamaşır makinesindeki zam yüzde 20+5 oldu. Bulaşık makinesi ise Eylül'de yüzde 20, Ekim'de de yüzde 8 zamlandı. En az zam ise mevsimsel etkiden dolayı klimaya yapıldı. Klimaya Eylül'de yüzde 8 zam gelirken Ekim'de fiyat artışına gidilmedi. Ekim'de cep telefonu ücretinde de indirim olmadı, aksine yüzde 9 artış yaşandı. Ana harcama grupları itibarıyla Ekim'de, aylık bazda en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, bu alanda en fazla artış yüzde 41 ile kabanda oldu.

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ZAMLARI GERİ ÇEKEREK 'KARDAN ZARAR' ETTİLER

Ekim ayında yüzde 10-14 aralığında zamlanan mobilya ürünlerinde ise zamların bir kısmı geri çekildi. Bu ürünlerde yüzde 3-4 bandında fiyat indirimine gidildi. İndirimin yapıldığı bir diğer alan hava ulaşımı oldu. Uçak bileti Eylül'de yüzde 16 artarken, dolardaki düşüş fiyatlara ekimde yüzde 12 indirim olarak olarak yansıdı. Otobüs biletine Eylül'de yapılan yüzde 2'lik zam da Ekim'de geri alındı. Ekim'de otomobil ve araç kiralamada da düşüş görüldü. Otomobil fiyatları Eylül'de yüzde 15-16 aralığında zamlanırken Ekim'de yüzde 2-4'lük düşüş yaşandı. Eylül'de yüzde 3 artış gören bilgisayardaki düşüş de çok sınırlı oldu. Bilgisayarın fiyatı Ekim'de sadece yüzde 4 düştü. Son iki ayda zamları pas geçen tek alan ise araç kiralama oldu. Araç kiralama ücreti Eylül'de yüzde 7, ekimde yüzde 4 düştü.

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FIRSATÇILAR RESMEN VURGUN YAPTI

Doların 7,21 lira ile zirve yaptığı Ağustos'ta gelen zamların ardından birçok sektör fiyat artırmaya devam ediyor. Dolar o tarihten bu yana yüzde 26 değer kaybetmesine ve bugün 5 liralık fiyat konuşulmasına rağmen dövizi bahane ederek zam yapan sektörlerin başında gıda geliyor. Gıda ve içecek fiyatları Ekim'de ortalama yüzde 3,22 arttı. Ekim'de mevsimsellikten dolayı birkaç kalem meyve-sebzedeki fiyat artışları hariç tutulduğunda gıda sepetinde ilginç zamlar dikkat çekti. Bu yıl en fazla fiyat artışının yaşandığı salça Eylül'de yüzde 29 artarken Ekim zammı ise yüzde 14 oldu. Böylece dolara para yatıranlar iki ayda yüzde 26 kaybederken stokçunun salçada iki aylık karı yüzde 56'yı buldu. Diğer gıda kalemlerinden bebek mamasına Eylül'de yüzde 18, Ekim'de yüzde 8, bisküviye Eylül-Ekim'de yüzde 8+4, gofrete Eylül-Ekim'de yüzde 14+2 zam gelirken Eylül'de yüzde 11 zam yapılan süt ise Ekim ayında yüzde 5 daha zamlandı.

 


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