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Enflasyon rakamları beklentilerin üstünde çıktı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Enflasyon rakamları beklentilerin üstünde çıktı

Ekim ayında yıllık enflasyon'un yüzde 25.24 seviyesini görmesi 2003'ten bu yana Türkiye'de görülen en yüksek enflasyon rakamı olarak değerlendirildi.

Ekim ayında yıllık enflasyon'un yüzde 25.24 seviyesini görmesi 2003'ten bu yana Türkiye'de görülen en yüksek enflasyon rakamı olarak değerlendirildi.

KASIM VE ARALIK AYLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonda asıl belirleyicinin kasım ve aralık ayları olacağını belirterek, "Bu aylarda mevsimsel olarak sezon sonu indirimlerinin yanı sıra hükümetin uygulamaya koyduğu vergi indirimleri enflasyonun düşmesini destekleyecek dedi. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25.24 seviyesine yükselerek 2003'ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye ulaştı.

EN YÜKSEK ENFLASYON RAKAMI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TESK Başkanı Palandöken, yüzde 25.24'lük artış oranının haziran 2003'den bu yana en yüksek yıllak artık olarak kayda geçtiğini söyledi.

UZMANLARI ŞAŞIRTTI

Palandöken, "Enflasyonda asıl belirleyici kasım ve aralık ayları olacak. Bu aylarda mevsimsel olarak sezon sonu indirimlerinin yanı sıra hükümetin uygulamaya koyduğu vergi indirimleri enflasyonun düşmesini desteleyecektir" değerlendirmesinde bulundu. Ekim ayı enflasyon rakamının ekonomi ile ilgilenen çevreleri ve uzmanları şaşkınlığa uğrattığınının altını çizen Palandöken önümüzdeki aylardaki rakamların değişebileceğine dikkat çekti.

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ ENFLASYONUN DÜŞMESİ İÇİN YETERLİ DEĞİL

Palandöken, otomotiv sektörü başta olmak üzere mobilya ve beyaz eşya ürünlerine getirilen ÖTV ve KDV indirimlerinin enflasyonun düşmesi için önem taşıdığını ancak yeterli olmadığını vurgulayarak, benzin ve motorine yapılan zamların A'dan Z'ye her ürünü etkileyerek enflasyonu artırdığını ifade etti.

AKARYAKITTA ACİL İNDİRİM ŞART

Petrole zam yapılırken çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "indirimlerle daha hızlı hareket edilmeli. Şu anda ulaştırma sektörümüz benzin ve motorinde acil indirim bekliyor. Çünkü her ürünün fiyatını etkileyen bu sektörde yapılan indirim enflasyonu frenler ifadesini kullandı".


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