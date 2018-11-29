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Enes Batur'un tepki çeken videosu hakkında soruşturma açıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Enes Batur'un tepki çeken videosu hakkında soruşturma açıldı

Türkiye'nin en çok takipçisi olan YouTuber'ı Enes Batur Surguntekin hakkında, amcasına hakaret ettiği video nedeniyle 3 ayrı suçtan soruşturma açıldı.

YouTuber Enes Batur hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma açıldı. Youtube'da 9 milyona yakın takipçisi bulunan Enes Batur, geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir videoda amcasına ağır hakaretlerde bulunmuştu. Tepkiler üzerine özür dileyerek videoyu kaldıran Enes Batur hakkında 'alkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Enes Batur, söz konusu videoda öz amcasına "Sen adam mısın?", "Neydin ne oldun?", "Bir işe yarasan en azından eşin güzel olur" gibi ifadelerle hakaret etmişti. Büyük tepki çeken videonun vatandaşlar tarafından CİMER'e şikayet edildiği öğrenildi. Şikayetlerin ardından harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Enes Batur hakkında dosya hazırladı.

Fenomen Enes Batur'un ikamet adresinin Antalya'da olması ve şikayetlerin Türkiye genelinde yapılması nedeniyle soruşturma yetkisizlik kararı ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Enes Batur amcası ile yayınladığı video çok fazla tepki alınca, videoyu kaldırmış ve özür dileyip videonun şaka amaçlı olduğunu söylemişti.

AMCASINA AĞIR HAKARETLER EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Gizli çekilen videoda Enes Batur'un amcasına, "Sen adam olsan, bir işe yarasan, en azından eşin güzel olur. Sen adam mısın? Adana'da hiç kimsenin takmadığı bir adamdın. Şimdi iki üç kişi fotoğraf çektiriyor diye amca amca diye geziyorlar. Adın bile yok. Neydin ne oldun?" gibi sözler sarf ettiği duyuluyor. Videonun sonunda Batur, şaka yaptığını söylüyor ama amcasının gözlerinin dolduğu görülüyor.

Enes Batur amcası ile yayınladığı video çok fazla tepki alınca, videoyu kaldırmış ve özür dileyip videonun şaka amaçlı olduğunu söylemişti.

 


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