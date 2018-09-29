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Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da önceki gün gerçekleşen 7,7'lik depremin ardından meydana gelen tsunamide bilanço oldukça ağır.

Endonezya'da gerçekleşen 7,7 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen tsunami ülkede felakete yol açtı. Afetin ardından yapılan ilk müdahalede bilanço oldukça ağır. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre tsunami dolayısıyla ölenlerin sayısı 384'e yükseldi.

Deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya son dönemin en büyük afetiyle karşılaşırken, 7,7 şiddetindeki deprem Sulawesi Adası'nda meydana geldi.

ÖLÜ SAYISININ DAHA DA ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde şu ana kadar 48 kişinin öldüğü ve 356 yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtmişti ancak Endonezya yerel basını ölü sayısının 384'e yükseldiğini açıkladı.

Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.


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