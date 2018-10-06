Endonezya'da cesetler sahile vurmaya başladı

Geçtiğimiz cuma günü deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da bilançok çok ağır. Artçı depremlerin engellediği kurtarma ekipleri zor şartlarda çalışmalarına devam ederken tsinamide hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri sahillere vurmaya başladı.

Son dönemin en şiddetli doğal afetinin yaşandığı Endonezya'da Hidayatullah Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Ahmet Hamim, şu ana kadar 11 cesedin sahile vurduğuna şahit olduklarını söyledi. Bir haftadır arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Hamim, "En az 100'den faza cansız bedene ulaştık, ne yazık ki enkaz altından kimseyi sağ çıkaramadık" diye konuştu.

CESETLER TANINMA HALE GELDİ

Cakarta merkezli İslam eğitimi üzerine faaliyet gösteren Hidayattulah cemaatine bağlı arama ve kurtarma ekibinin Palu'daki sorumlusu Ahmet Hamim, yaptığı açıklamada, bölgede önceliklerinin enkaz altında arama ve kurtarma çalışması olduğunu belirtti. Geçen hafta cuma günkü depremin ardından bölgeye pazar günü ulaştıklarını ve hemen arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını aktaran Ahmet, tsunamide denize çekilen cesetleri sahile vurmuş gördüklerini, çoğunun vücutları şişmiş ve bazılarının yüzünü tanınmaz halde bulduklarını ifade etti.

BİLANÇO HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 571'e yükseldiği bildirilmişti.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.